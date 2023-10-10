أعلنت وزارة المالية اليابانية، اليوم الثلاثاء، أن اليابان سجلت فائضا في الحساب الجاري بلغ 7ر279ر2 تريليون ين في أغسطس الماضي، بارتفاع بنحو 3.4 أضعاف، مقارنة بأغسطس 2022.

ووفقا لبيانات وزارة المالية، هذا هو الشهر السابع على التوالي الذي يشهد تسجيل فائض.

ويرجع الفائض الأكبر بشكل رئيسي إلى انخفاض العجز التجاري، حيث تراجعت الواردات وسط توقف ارتفاع أسعار السلع الأساسية، بحسب وكالة أنباء "جيجي برس" اليابانية.

وأظهرت البيانات تراجع عجز تجارة السلع في اليابان ليصل إلى 5ر749 مليار ين في أغسطس الماضي، مقارنة بـ 9ر460ر2 تريليون ين في أغسطس 2022، حسبما ذكرت الوزارة في تقرير أولي لميزان المدفوعات.

كما أظهرت البيانات تراجع الصادرات بنسبة 6ر2% لتصل إلى 5ر893ر7 تريليون ين، وتراجع الواردات بنسبة 2ر18% لتصل إلى 643ر8 تريليون ين، حيث تراجعت واردات الفحم والغاز الطبيعي بشكل خاص.

وفي تجارة الخدمات، تراجع العجز التجاري الياباني أيضا ليصل إلى 9ر302 مليار ين مقارنة بـ 7ر659 مليار ين، حيث سجل حساب السفر فائضا قياسيا في شهر أغسطس الماضي بفضل ارتفاع عدد الزوار من الخارج.