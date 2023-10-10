تحت عنوان "حرب حماس وإسرائيل.. ليالٍ بلا نوم لمستشاري الأمن الأمريكي"، سلطت صحيفة "تايمز" البريطانية الضوء على التحول الذي طرأ على جدول اهتمامات مستشار الأمن القومي الأمريكى جيك سوليفان.

وذكرت الصحيفة البريطانية بتصريحات أدلى بها سوليفان خلال مؤتمر قبل نحو أسبوع، حيث قال إن "خطر اندلاع صراع فى الشرق الأوسط لم يعد يبقيه مستيقظا"، مضيفا: "منطقة الشرق الأوسط أهدأ اليوم عما كانت عليه خلال عقدين من الزمان".

وتابع: "حجم الوقت الذى يجب أن أخصصه للصراع فى الشرق الأوسط اليوم، مقارنة مع أى من أسلافي وصولا إلى 11 سبتمبر عام 2001، تقلص بشكل ملحوظ".

ونوهت "تايمز" إلى أنه بدلا من الصراع فى الشرق الأوسط، كانت الأولويات الأكبر لإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن هى تحدي الصين ودعم أوكرانيا بعد الحرب الروسية. كما كانت واشنطن تعمل من أجل التوصل إلى تقارب تاريخي بين إسرائيل والسعودية.

وبحسب الصحيفة البريطانية، يعتقد الأمريكيون أن اتفاقا محتملا يمكن أن يأتي باستقرار لم يعرفه الشرق الأوسط منذ أجيال، كما سيحيد إيران، ويفتح المجال لإقامة روابط اقتصادية قوية، لكن تلك الطموحات تلقت ضربة جراء الهجمات التي شنتها حركة حماس، السبت الماضي، والتي فاجأت الجميع.

ورأت "تايمز" أن سوليفان وزملاءه لن يعملوا على شىء آخر منذ ذلك الحين سوى تلك الأزمة، مرجحة أن تكون أحدث حرب فى الشرق الأوسط محور تركيز عاجل للسياسة الخارجية الأمريكية خلال الفترة المتبقية من ولاية بايدن.

وذكرت الصحيفة البريطانية أن أولوية أمريكا ستكون دعم إسرائيل، لكن المسئولين سيعملون على ما إذا كان يمكن إنقاذ اتفاق السلام بين السعودية وإسرائيل، مشيرة إلى أن رد الفعل السعودي على عملية "طوفان الأقصى" كان بالدعوة إلى حماية المدنيين على كلا الجانبين.