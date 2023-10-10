صراع الهبوط يشتعل في كأس الدوري الأرجنتيني

اشتعل صراع الهبوط في كأس الدوري الأرجنتيني لكرة القدم بعد انتصار لفيليز سارسفيلد وهزيمة لكولون، ضمن منافسات الأسبوع الثامن من البطولة.

وانطلقت الجولة أمس الاثنين بتعادل سلبي بين أرسنال وبانفيلد، ليتحصل كل فريق على نقطة ترفع رصيد أرسنال إلى سبع نقاط لكنه لا يزال في المركز الأخير من المجموعة الأولى التي يأتي بانفيلد في المركز التاسع منها بعد وصول رصيده إلى 11 نقطة.

كما قلب باراكاس تأخره بهدف أمام كولون إلى انتصار 2-1، بحيث أضاف باراكاس ثلاث نقاط ثمينة إلى رصيده الذي أصبح 10 نقاط يحتل بها المركز ال12، بينما تجمد رصيد كولون عند 13 نقطة في المركز الرابع من نفس المجموعة.

وفي مباراة أخرى، انتهت مواجهة فيليز وتوكومان بفوز مريح لفيليز 3-1 ليصبح في جعبة فيليز 13 نقطة في المركز الخامس، أما توكومان فيظل عند 10 نقاط في المركز ال11.

وتختتم الجولة مساء اليوم الثلاثاء بلقاء بلجرانو وبوكا جونيورز الذي بلغ نهائي كأس ليبرتادوريس.