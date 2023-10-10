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حملة مداهمات ضد مواطني الرايخ في ألمانيا

الشرطة الألمانية - صورة أرشيفية
الشرطة الألمانية - صورة أرشيفية
برلين - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 10 أكتوبر 2023 - 12:13 م | آخر تحديث: الثلاثاء 10 أكتوبر 2023 - 12:13 م

شنت الشرطة الألمانية حملة مداهمات وتفتيش لمنازل عدد ممن يُطلق عليهم اسم "مواطني الرايخ" في عدة ولايات ألمانية واعتقلت مشتبه بهم.

وأعلن مكتب المدعي العام في مدينة ميونخ اليوم الثلاثاء أن متهما قبض عليه في منطقة فولفراتسهاوزن أعلن بالفعل المشاركة في خطط اختطاف وزير الصحة الألماني كارل لاوترباخ وتدبير أسلحة نارية في كرواتيا من أجل هذا الغرض.

ويشكك "مواطنو الرايخ" في شرعية جمهورية ألمانيا الاتحادية.

تجدر الإِشارة إلى أنه يُجرى حاليا محاكمة أعضاء آخرون في جماعة إرهابية مشتبه بها تُدعى "وطنيون متحدون" بتهمة التخطيط لانقلاب.


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