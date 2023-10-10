الجمعية الألمانية الإسرائيلية تطالب برلين بدعم إسرائيل في قتالها ضد حماس

حث رئيس الجمعية الألمانية-الإسرائيلية، فولكر بيك، الحكومة الألمانية على تقديم الدعم لإسرائيل في قتالها ضد حركة حماس.



وقال بيك في تصريحات لصحيفة "كولنر شتات-أنتسايجر" الألمانية الصادرة اليوم الثلاثاء: "بدلا من مجرد رفع أعلام إسرائيل أو تغطية الطائرات برقائق زرقاء وبيضاء، ينبغي التساؤل عما إذا كانت إسرائيل تحتاج وتريد المساعدة وما نوعية هذه المساعدة بالتحديد"، مشيرا في ذلك إلى الولايات المتحدة التي أعلنت مؤخرا عن نقل حاملة طائرات إلى شرق البحر المتوسط.



وفي الوقت نفسه، حذر بيك من خطر تصاعد الصراع من خلال تدخل مكثف لميليشيات حزب الله المدعومة من إيران في لبنان، وقال: "الصراع العسكري مع حزب الله سيكون له بعد مختلف تماما بالنسبة لإسرائيل - وهو البعد الوجودي على وجه التحديد. وهذا يمكن أن يودي بحياة أفراد على نطاق لا يمكن تصوره، ويجب تجنبه على وجه السرعة".



وأضاف أنه يراهن في ذلك على "قوة الدبلوماسية، لأنها يمكن أن تفتح قنوات مع قوى حكيمة ومستعدة للحوار وتبقي على تدفق الحوار"، وقال: "يجب على المجتمع الدولي أن يوضح أنه غير مستعد لقبول سياسة الصراع التي تنتهجها إيران. ويجب على ألمانيا أن توضح أننا نقف دون قيد أو شرط إلى جانب إسرائيل وأصدقائها. وهذا ليس فقط على الورق".