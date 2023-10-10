سيارة تصطدم بالقنصلية الصينية في سان فرانسيسكو ومقتل قائدها على يد الشرطة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قتلت الشرطة الأمريكية بالرصاص شخصا اصطدمت سيارته بالقنصلية الصينية في سان فرانسيسكو بعد ظهر أمس الاثنين، بحسب مسئولين أمريكيين.

ورأى رجال الشرطة الذين هرعوا للموقع أن السيارة توقفت داخل بهو القنصلية. وأظهرت لقطات مصورة ومقاطع تلفزيونية محلية سيارة هوندا سيدان زرقاء تحمل لوحات كاليفورنيا داخل المبنى، بينما كان الناس يفرون من باب قريب.

وقال رجل شرطة في مؤتمر صحفي عقدته إدارة شرطة سان فرانسيسكو أمس الاثنين، إن الشرطة تصدت للسائق وفتحت النيران.

وأضاف المسئول أن الشخص لقي حتفه بعد نقله إلى مستشفى محلي.



وقال المتحدث باسم القنصلية، في بيان، إن الحكومة الصينية "تطالب بإجراء تحقيق سريع لمعرفة الحقيقة والتعامل معها بجدية وفقا للقانون".

وقال مسئولون إن تحقيقا يجري بمساعدة وزارة الخارجية الأمريكية، لكنهم لم يقدموا تفاصيل إضافية على الفور.

ولم يتضح ما إذا كان الهجوم متعمدا.

وكان تم استهداف القنصلية في السابق، حيث جرى في يوم رأس السنة الجديدة 2014، إلقاء دلوين من البنزين على المدخل الأمامي لمبنى القنصلية وإشعال النيران فيهما.