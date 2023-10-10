رامي صبري يعلن تأجيل حفلته بالأردن تضامنا مع فلسطين

أعلن الفنان رامي صبري عبر حسابه الرسمي بتطبيق انستجرام تأجيل حفلته بالأردن، تضامنًا مع الشعب الفلسطيني، بعد أن كان مقررا إقامتها يوم 20 أكتوبر الجاري.

وشارك رامي صبري بيان تأجيل حفلته بالأردن، وجاء نصه: «تعلن الشركة تأجيل حفل الفنان رامي صبري، والذي كان من المقرر تاريخها يوم 20/10 المقبل في أرض المعارض، وذلك تضامنًا مع الشعب الفلسطيني، وسوف يتم استرداد مبالغ التذاكر».

وكان رامي صبري رد على تصريحات الملحن عمرو مصطفى، الذي تحدث عن لحن أغنية «يمكن خير» مأخوذ من أغنيته رقصة.

وقال صبري إنه لم يُعجب بالطريقة التي تحدث بها مصطفى، ورفض الحديث بمثلها، وأرجع ذلك لما يجمعهما من «عِشْرة»، وفق تعبيره.

وأضاف: «عمرو مصطفى قال إني سرقت، أعتقد إن رامي صبري لا يمكن يسرق.. لو هو يعرفني كويس هيعرف إن الفنان المبدع مش بيسرق حاجة».

وأوضح أن هناك فارقا بين السرقة وتوارد الأفكار، مشيرا إلى أنه بإمكانه استعراض عشرة ألحان تتقاسم جميعها جملا مشتركة.

ولفت إلى أنه لحَّن من قبل أغنية للمطرب الراحل عامر منيب بعنوان «ده مكنش حب وهندم ليه»، في حين طرح المطرب عمرو دياب، بعد ذلك بعام، أغنية من ألحان محمد يحيى وهي أغنية «ريحة الحبايب»، معتبرا أن هناك تشابها فيما بينهما.

وأفاد بأنه في ذلك الوقت، لم يخرج بتصريحات على شاكلة أنها سيقاضي محمد يحيى.