محافظ قنا يكرم عددا من ذوي الهمم البصرية

كرّم اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اليوم الثلاثاء، عددا من ذوي الهمم البصرية لحصولهم على شهادات محو الأمية بطريقة برايل، والتحقاهم بمعهد النور للمكفوفين بعد الحصول على شهادة محو الأمية بالصف الأول الإعدادي منازل.

وضم التكريم كلً من ناريمان محمد أبوبكر من مركز أبو تشت، وفاطمة شوقي وهبة، وشيماء شوقي وهبة من مركز قفط.

وقال محافظ قنا، إنه في ظل برتوكول التعاون الموقع بين الهيئة العامة لتعليم الكبار، وإحدى جمعيات ذوي الاحتياجات الخاصة، تم فتح فصول لذوي الهمم من المكفوفين، حيث يتم تعليمهم من خلال طريقة برايل وإلحقاهم بمعهد النور بعد الحصول على شهادة محو الأمية بالصف الأول الإعدادي منازل، بالاستعانة بخبراء من هذه الجمعية.

وأضاف الداودي، أن هذا البروتوكول امتداد للبروتوكول الأول على مستوى الجمهورية، وتم تعميمه بجميع الأفرع لإتاحة الفرصة لذوي الهمم الكبار من أصحاب الإعاقة البصرية للحصول على شهادة محو الأمية، بطريقة برايل؛ بهدف فتح باب للأمل أمام ذوي الإعاقة البصرية الكبار، والذين لم يلتحقو بالتعليم كغيرهم من ذوي الهمم.