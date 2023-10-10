الاتحاد التركي: «السعودية تمتلك الخبرة والشغف اللازمين لاستضافة المونديال»

كشف الاتحاد التركي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، عن تأييده الملف السعودي لاستضافة نهائيات كأس العالم 2034.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم، قد أعلن مساء الإثنين، تقدمه للاتحاد الدولي للعبة «فيفا» رسميًا بملف الترشح لاستضافة مونديال 2034.

وقال الاتحاد التركي في بيان رسمي عبر موقعه الإلكتروني: «برزت السعودية بوصفها قوة كروية قوية في السنوات الأخيرة، حيث تفتخر ببطولة محلية حظيت باهتمام دولي بسبب وجود مجموعة من نجوم كرة القدم العالميين».

وأضاف البيان: «بفضل تاريخها الغني في تنظيم المسابقات الدولية بنجاح، إلى جانب الأداء الذي لا ينسى لمنتخبها في بطولة كأس العالم الأخيرة، التي أقيمت في قطر، رسخت السعودية مكانتها بقوة بوصفها دولة مضيفة قادرة ومرحبة».

وأتم: «السعودية تمتلك الخبرة والشغف اللازمين للتفوق في هذا المسعى المرموق والصعب».