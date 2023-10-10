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أطلق مسلحون فلسطينيون بعد، ظهر اليوم الثلاثاء، وابلا من الصواريخ على تل أبيب والأجزاء الوسطى من إسرائيل.

وقالت خدمات الطوارئ الإسرائيلية، إنه لم ترد حتى الآن أي تقارير بشأن وقوع إصابات أو أضرار.

وكان يمكن للأشخاص على الأرض سماع أصوات الانفجارات الناتجة عن اعتراضات نظام القبة الحديدية الدفاعي الإسرائيلي لتلك المقذوفات.

وأطلق مسلحو حماس يوم السبت آلاف الصواريخ، وخرقوا دفاعات حدود غزة وشنوا هجمات على جنوب إسرائيل أودت بحياة حوالي 900 شخص وتم احتجاز حوالي 100 آخرين كرهائن.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه عثر على جثث حوالي 1500 مهاجم على الأراضي الإسرائيلية.

وردت إسرائيل بشن غارات جوية متواصلة على قطاع غزة المكتظ بالسكان.

وذكرت وزارة الصحة في القطاع أنه قتل 788 شخصا، بينهم أكثر من 140 طفلا، وأصيب آلاف آخرين في الطرفين.