التصفيات النهائية لدورى الأنديـة الصغيرة للأحياء الشعبية بكفر الشيخ

أسفرت لقاءات خماسي كرة القدم ضمن منافسات دوري الأندية الصغيرة للأحياء الشعبية بكفر الشيخ، في دوره الـ16 عن فوز فريق "إصلاح شالما"، على فريق "برج البرلس" بهدفين نظيفين، وفوز "شباس عمير"، على "زغلول أبو زيد" بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، وفوز خان الجني على قبريط بهدفين نظيفين، وفوز مركز شباب الرملة على مركز شباب الشون بنتيجة 2/0.

من جانبه أوضح الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن منافسات تنس الطاولة أسفرت عن فوز بيلا بالمركز الأول، بفوز اللاعب مصطفى محمد مصطفى بعد تغلبه على منافسه من الرياض، وفوز جميلة محمد من بيلا بالمركز الأول في منافسات تنس الطاولة بنات.

ويشارك منافسات دوري الأندية الصغيرة 64 فريق كرة قدم خماسية، و62 لاعبًا ولاعبة في لعبة تنس الطاولة، وتحسم الأدوار النهائية ممثل المحافظة بالمنافسات على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك بإشراف الدكتورة سونيا عبد الوهاب رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، محمد منصور منسق المشروع بالوزارة، وإشراف تنفيذي عبد المنعم الكناني وكيل المديرية للرياضة، ومتابعة تنفيذ الدكتور محمد غازي مدير إدارة التنمية الرياضية فاعليات دوري الأندية الصغيرة للأحياء الشعبية، تنفيذ كابتن محمد سليمان، كابتن أسامة زيد، كابتن محمد محروس فريق عمل إدارة التنمية الرياضية.