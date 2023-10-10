أوكرانيا: الولايات المتحدة لن تضعف دعمها لنا بسبب الأحداث في إسرائيل

قال وزير الخارجية الأوكراني السابق بافلو كليمكين، إنه يعتقد أن الولايات المتحدة لن تضعف دعمها لأوكرانيا بسبب احتمال اندلاع حرب في الشرق الأوسط، لأنها تنظر إلى الصراعات المسلحة في السياق العالمي للمواجهة بين الديمقراطيات والديكتاتوريات.



وأضاف كليمكين، للتلفزيون الأوكراني، "في الواقع، يمكن أن يكون الأمر على العكس من ذلك، ألا وهو تركيز الجهود الأمريكية. لا أرى الأمريكيين يقولون (لا، نحن الآن لا ندعم أوكرانيا)، لأنهم يرون ذلك على المستوى العالمي. إنهم يعتبرون أنها مواجهة بين الديمقراطيات والديكتاتوريات"، حسبما أوردت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".



وقال كليمكين "الخسارة في مكان ما تعني خسارة كل الحروب. الخسارة في جبهة واحدة تعني أنك أضعف في جميع الجبهات".



وأضاف كليمكين أن الأمريكيين والغرب لديهم القدرة على القتال "على أي عدد من الجبهات"، ولكن السؤال هو ما إذا كانوا يريدون ذلك.



وقال كليمكين إن أوكرانيا يجب أن تفكر أيضا فيما يجب عليها فعله في الوضع الحالي و"تستعد لماراثون".