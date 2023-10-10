توقع صندوق النقد الدولي، أن ينكمش الاقتصاد الألماني بنسبة 0.5% هذا العام، معدلا بذلك اليوم الثلاثاء مرة أخرى توقعاته بالخفض، بعد أن توقع في يوليو الماضي انكماشا بنسبة 0.3%.

وقال الصندوق ومقره واشنطن اليوم الثلاثاء إن أكبر اقتصاد في أوروبا يسير على الطريق الصحيح لتحقيق التعافي والنمو بنسبة 0.9% العام المقبل.

لكن هذه أيضا توقعات أكثر قتامة مما كان متوقعا قبل ثلاثة أشهر، عندما توقع الصندوق ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا بنسبة 1.3% عام 2024.

وعزا صندوق النقد الدولي خفض توقعاته إلى ضعف القطاعات الحساسة لسعر الفائدة، وانخفاض الطلب من شركاء ألمانيا التجاريين، وبالتالي انخفاض الإنتاج الصناعي.

وقالت الحكومة الألمانية في وقت سابق من هذا الشهر إنها تتوقع أن ينكمش اقتصاد البلاد القائم على التصدير بنسبة 0.4% هذا العام، عازية ذلك إلى استمرار التضخم وارتفاع أسعار الطاقة وضعف الاقتصاد العالمي.

وفي عام 2022 نما الاقتصاد الألماني بنسبة 1.8%.