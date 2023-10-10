علق السفير الفلسطيني في المملكة المتحدة، حسام زملط، على عملية «طوفان الأقصى»، والتي أطلقتها حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى، فجر السبت الماضي.

وقال خلال تصريحات لشبكة «CNN»، اليوم الثلاثاء: «ما هو مأساوي عمى وصمم العالم والمجتمع الدولي لسنوات عديدة من التحذيرات التي أطلقناها؛ بأن هذا قادم.. لقد عرفت إسرائيل أن هذا سيأتي في طريقها».

وأشار إلى أن «الحركة الوطنية الفلسطينية، ممثلة في منظمة التحرير الفلسطينية، وجدت طريقًا مختلفًا للتعامل مع الصراع منذ 30 عامًا»، مؤكدًا التزامها بما يطلبه العالم؛ كالاعتراف بإسرائيل، والالتزام بمفاوضات عدم العنف، والتوصل إلى حل شرعي ودولي.

ولفت إلى أن «إسرائيل كان من المتوقع أن تفعل شيئًا واحدًا فقط، وهو التراجع عن احتلالها ووقف التوسع الاستيطاني»، مضيفًا: «ولم يحدث ذلك في يوم واحد، مما أدى إلى إنهاء آفاق حل الدولتين، وكان من المتوقع من العالم أن يفعل شيئًا واحدًا وهو احترام القانون الدولي على الجميع بالتساوي».

ونوه أن العالم فشل في احترام القانون الدولي وتطبيقه على الجميع بالتساوي؛ بسبب غياب المساءلة، مستشهدًا بتعامل الغرب مع القضية الفلسطينية والحرب في أوكرانيا.

وأكمل: «الآن تم إغلاق كل السبل السياسية وكل السبل القانونية مثل محكمة العدل الدولية، شعبي يرى ما يحدث في إسرائيل الآن كل يوم، كل يوم يتم استهداف الفلسطينيين وقتلهم واعتقالهم ومصادرة أراضيهم وتدنيس مواقعهم المقدسة، وليس المسلمين بل المسيحيين أيضا، تابعتم ما يحدث في المسجد الأقصى والكنائس المسيحية والبصق على المصلين المسيحيين».

وأضاف: «لقد شهد شعبنا حدوث هذا الفصل العنصري في السنوات الأخيرة، وسلب أراضيهم واختفاء الأمل بحدوث حل سياسي يلبي حقوقهم.. هذا ما يتعين علينا مناقشته».

https://www.youtube.com/watch?v=NS1ZDPu9_2M