منظمة هيومان رايتس ووتش: الشرطيات الأفغانيات تعرضن للخيانة مرتين

قالت منظمة هيومان رايتس ووتش، في تقرير صدر اليوم الخميس، إنه منذ أن عادت حركة طالبان للسلطة في أفغانستان تعيش الشرطيات السابقات في حالة من الخوف المستمر والتهديد.

ويوثق التقرير الذي يقع في 26 صفحة، ويحمل عنوان: "خيانة مزدوجة: إساءة ضد الشرطيات الأفغانيات، الماضي والحاضر" تهديدات من جانب سلطات طالبان منذ تولي الحركة السلطة في أغسطس 2021؛ مما دفع الكثير من الشرطيات السابقات للاختباء خوفا من التعرف على هوياتهن.

وأشار التقرير، إلى وجود تهديدات أيضا قبل تولى طالبان السلطة.

ورصدت المنظمة، عنفا جنسيا ممنهجا ضد الشرطيات في عهد الحكومة السابقة التي كانت تحظى بدعم الغرب.

وقالت فيرشتا عباسي الباحثة الأفغانية بالمنظمة: "الشرطيات الأفغانيات تعرضن للخيانة مرتين، أولا من جانب الحكومة الأفغانية السابقة، التي سمحت باستمرار العنف الجنسي الخطير ضدهن بدون عقاب، وبعد ذلك من جانب الدول التي تجاهلت العنف، ولم تكن مستعدة لإعادة توطين النساء اللاتي سعين للحصول على الحماية أو منحهن حق اللجوء".

وتحدثت الشرطيات، عن تلقي مكالمات هاتفية تهديدية أو تفتيش القوات لمنازلهن بعنف.

كما أشرن إلى زيادة العنف داخل أسرهن؛ لأن أقاربهن كانوا يعارضون عملهن في الشرطة.

وقالت هيومان رايتس ووتش، إنه في ظل حكم طالبان، يتم نشر الشرطيات في مناطق قليلة، مثل نقاط التفتيش أو سجون النساء.