الصحة العالمية: اللقاحات ضرورية في مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات

أفاد تقرير لمنظمة الصحة العالمية، صدر اليوم الخميس، بأن اللقاحات يمكن أن تساهم بدور مهم في مكافحة الوفيات الناجمة عن مقاومة مضادات الميكروبات.

وقالت منظمة الصحة العالمية إنه من الممكن إنقاذ أكثر من نصف مليون شخص كل عام.

وأوضحت منظمة الصحة العالمية أن "اللقاحات ضرورية في مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات، ويجب دمجها في الاستراتيجيات الوطنية والعالمية للتخفيف من مقاومة مضادات الميكروبات، وفي عملية صنع القرار بشأن تطوير اللقاحات وإستحداثها واستخدامها".

وتشمل العوامل المضادة للميكروبات مواد فعالة ضد البكتيريا، ولكن أيضا ضد الفيروسات والفطريات والطفيليات.

وبحسب تقديرات منظمة الصحة العالمية، فإن التطعيمات يمكن أن تمنع وفاة 515 ألف شخص سنويا من خلال منع العدوى وانتقال مسببات الأمراض.

وأفادت منظمة الصحة العالمية أنه في حالة زيادة إعطاء اللقاحات، ستقل الحاجة إلى مضادات الميكروبات، مما سيؤدي بدوره إلى تقليل عدد حالات المقاومة، وبالتالي تقليل عدد وفيات المرضى نتيجة مقاومة مضادات الميكروبات.

وأضافت منظمة الصحة العالمية أنه، من ناحية أخرى، إذا تم منع حدوث زيادة في حالات العدوى، فمن الممكن توفير مليارات الدولارات في تكاليف الرعاية الصحية.