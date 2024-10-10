 السجن ضد 3 نساء تورّطن في بيع رضيع بتونس - بوابة الشروق
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السجن ضد 3 نساء تورّطن في بيع رضيع بتونس


نشر في: الخميس 10 أكتوبر 2024 - 2:17 ص | آخر تحديث: الخميس 10 أكتوبر 2024 - 2:17 ص

قال المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين والناطق باسم محاكم القصرين عماد العمري إن قاضي التحقيق أصدر 3 بطاقات إيداع بالسجن في حق 3 نساء في قضية الاتجار بالبشر.

وأضاف عماد العمري أن المتهمين الثلاثة أم ووسيطة وسيدة اشترت رضيعا.

ولفت المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين إلى أن المشتبه به الرابع في القضية بقي في حالة سراح بعد مثوله أمام قاضي التحقيق.

وكانت الوحدات الأمنية بمنطقة الأمن الوطني بالقصرين قد نجحت في الكشف عن الصفقة بعد أن أقدمت أم على بيع رضيعها مقابل مبلغ يناهز 3000 دينار بوساطة  عاملة في القطاع الصحي.

ووفق المعطيات المتوفرة فإن السيدة اشترت الرضيع لأنها عاقر.


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