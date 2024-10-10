الهند تستعد لبناء غواصتين هجوميتين تعملان بالطاقة النووية

قال مسئولان في قطاع الدفاع إن الهند أقرت، الأربعاء، خططاً لبناء غواصتين هجوميتين تعملان بالطاقة النووية من فئة جديدة، في إطار مشروع من المتوقع أن تبلغ تكلفته نحو 450 مليار روبية (5.4 مليار دولار).

وبحسب وكالة «رويترز»، أضاف المسئولان، أن حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، أعطت الضوء الأخضر لأول غواصتين من فئة جديدة، من أصل 6 غواصات تعتزم البحرية الهندية تصنيعها، لكنهما لم يحددا مواعيد التسليم.

وفي الوقت الذي تسعى فيه الهند جاهدة لتحديث جيشها في مواجهة الوجود الصيني المتنامي في منطقة المحيط الهندي، تركز على تعزيز القدرات البحرية وتحسين القدرة على تصنيع الأسلحة محلياً.

وتعد الغواصات الهجومية من أقوى الأسلحة البحرية في العالم، لأنها أسرع وأكثر هدوءاً وقادرة على البقاء تحت الماء لفترة أطول من الغواصات التقليدية التي تعمل بالديزل، وهو ما يجعل اكتشافها أصعب.

ولا يصنعها حالياً إلا عدد قليل من الدول، مثل الصين وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة.