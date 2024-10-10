ارتفاع حصيلة قتلى الهجوم الروسي على أوديسا الأوكرانية إلى 8

قالت السلطات الأوكرانية، اليوم الخميس، إن حصيلة قتلى القصف الروسي على ميناء بمدينة أوديسا جنوبي أوكرانيا، ارتفعت إلى ثمانية.

وقال الحاكم العسكري للمنطقة، أوليه كيبر، عبر تطبيق تليجرام، "توفي شاب - 26 عاما في المستشفى بسبب ما لحق به من إصابات".

ويأتي ذلك بعد إعلان الحاكم في وقت سابق وفاة عامل بالمرسى /46 عاما/ في المستشفى بعد هجوم الأربعاء.

وكانت السلطات سجلت مساء أمس الأربعاء، ستة قتلى و12 مصابا بعد هجوم بصاروخ على أوديسا. ولم يقدم كيبر المزيد من المعلومات بشان الموقع المحدد للهجوم.

وكان المراقبون أعلنوا عن وجود صاروخ باليستي متجه لميناء تشورنومورسك بالقرب من أوديسا. ونشرت الجماعات المحلية دعوات للتبرع بالدماء على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقُتل شخصان آخران في هجوم ثان بمسيرة روسية أمس الأربعاء، على مدينة كريفي ريه الصناعية بجنوب شرق أوكرانيا، مما أسفر عن تدمير مبنى سكني من خمسة طوابق.

وفي غضون ذلك، نفت الحكومة الأوكرانية اليوم الخميس، تقريرا إعلاميا إيطاليا أشار إلى استعداد كييف للموافقة على وقف إطلاق النار على طول خط الجبهة الحالي.

ونقلت وكالة أنباء إنترفاكس-أوكرانيا عن دميترو ليتفين، مستشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قوله اليوم الخميس، :"هذا ليس صحيحا".

وأضاف ليتفين إن أوكرانيا مستمرة في تمسكها بصيغة السلام التي نشرت في خريف عام 2022، والقائمة على أساس الانسحاب الكامل للقوات الروسية من الأراضي الأوكرانية.