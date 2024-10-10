ثلاثة شهداء وعدد من الجرحى في قصف إسرائيلي على جباليا

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استشهد، فجر اليوم الخميس، ثلاثة مواطنين، وأصيب آخرون إثر قصف لقوات الاحتلال على مخيم جباليا شمال قطاع غزة.
واوضحت مصادر محلية أن قوات الاحتلال قصفت شارع الهوجا بمخيم جباليا، ما أدى لارتقاء ثلاثة شهداء، وإصابة عدد آخر.