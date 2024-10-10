أفاد مراسل روسيا اليوم في ليبيا بأنه تم الإفراج عن العقيد العجمي العتيري آمر كتيبة "أبوبكر الصديق" بعد أن أغلق محتجون الطريق الرابط بين نالوت وطرابلس احتجاجا على توقيفه في بوابة وازن.



وكانت كتيبة "أبوبكر الصديق" قد أعلنت حالة النفير العام فور القبض على العتيري، حيث استدعت جميع أفرادها بعتادهم الكامل.

كما عبّرت قبائل الزنتان والقبائل المساندة عن تضامنها مع العتيري ودعت قبل إطلاق سراحه، إلى اجتماع عاجل لجميع الكتائب والسرايا في المدينة مما زاد من حدة التوتر الأمني في المنطقة.

ووفق المراسل جاء الإفراج عن العتيري بعد مفاوضات مكثفة لتجنب تصعيد الأوضاع وسط مخاوف من تفاقم التوترات الأمنية في الزنتان والمناطق المجاورة.

يذكر أن العجمي العتيري قاد عملية اعتقال سيف الإسلام القذافي في ليلة 18 إلى 19 نوفمبر 2011 بعد إعداده كمينا في وادي الرمل بين منطقة وادي الشاطئ ووادي الحياة مع مجموعة مقاتلين من الزنتان كان يقودهم.