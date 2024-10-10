أونروا: إسرائيل شنت 118 هجوما على شمال غزة في يومين مقارنة بـ140 هجوما خلال سبتمبر بأكمله

قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، إن إسرائيل شنت 118 هجومًا على شمال قطاع غزة في يومين (الثلاثاء والأربعاء)، مقارنة بـ140 هجوما خلال سبتمبر بأكمل.

ونوهت في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم الخميس، أن «العمليات العسكرية المستمرة والغارات الجوية المتواصلة على شمال غزة تؤثر بشكل كبير على السكان».

وأضافت: «خلال يومين فقط (8 و9 أكتوبر)، تم تسجيل 118 هجوماً في المنطقة، مقارنة بـ140 هجوماً خلال شهر سبتمبر بأكمله، يجب وقف إطلاق النار الآن وحماية المدنيين في جميع الأوقات».

ونشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ370 على القطاع.

وقالت في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن «الاحتلال الإسرائيلي يرتكب 5 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 55 شهيدًا و166 إصابة، خلال الـ24 ساعة الماضية».

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 42 ألفًا و65 شهيدًا، و97 ألفًا و886 إصابة.

وأشارت إلى أن عددًا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.