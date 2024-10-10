مغردون: حميدتي ظهر في خطابه مرتبكا ومقرا بالهزيمة

"بظهور مرتبك وبلغة المهزوم" هذا ما لاحظه جمهور منصات التواصل على قائد قوات الدعم السريع في السودان محمد حمدان دقلو(حميدتي) خلال ظهوره بمقطع فيديو أمس الأربعاء، اتهم فيه مصر بالمشاركة في الضربات الجوية على قواته في منطقة جبل موية وسط السودان.

وقد أثارت كلمة حميدتي -التي امتدت إلى نحو 40 دقيقة- كثيرا من الجدل بين رواد العالم الافتراضي في فضاء وادي النيل العربي السودان ومصر.



فبدأ بعض الناشطين بكتابة الملاحظات على خطاب حميدتي وكيف ظهر فيه، وقال أحدهم إن قائد الدعم السريع ظهر مرتبكا بشكل كبير، بحسب موقع "الجزيرة.نت" الإخباري.

وأشار آخرون إلى أنه خارج الخرطوم في إحدى الدول التي تدعمه، واستدلوا على ذلك بتورطه بكلمة "أحييكم من هنا."



ولاحظ ناشطون أن مفردات خطابه توحي بالشعور بالهزيمة، وكذلك عدم مساندته من داعميه في الإقليم، وأن الكلمة متخبطة وتعرضت للمونتاج أكثر من مرة.

ولفت آخرون الانتباه إلى أن معلوماته عن الطيران المصري مرتبكة خصوصا فيما يتعلق باستخدام مقاتلات سوخوي.



وكتب وزير المالية وزعيم حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم معلقا بالقول "قد لا يدري قائد المليشيا دقلو أنه بخطابه الحزين اليوم قد نعى عملياً -من حيث يدري أو لا يدري- مغامرته لحكم السودان بالزندية، وأعلن هزيمة أوغاده، وتبرأ من جرائمهم النكراء التي أفقدته كل شيء، ولكن بعد أن تلبسته من قمة رأسه إلى أخمص قدميه".