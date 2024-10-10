قال الخبير العسكري العميد سعيد القزح، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تشن عدوانها على قطاع غزة ولبنان منذ أكثر من سنة، مشيرًا إلى أن الحرب قلّلت من قدرة الجيش الإسرائيلي.

وأضاف «القزح» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن «الضربات المتتالية المتبادلة بين قوات الاحتلال الإسرائيلي وبين حزب الله اللبناني أضعفت القدرات لدى الفريقين».

وذكر أن «حزب الله اللبناني تلقى الكثير من الضربات في لبنان، ولكنه يعمل على إعادة التنظيم وإعادة ترتيب القيادات وتعيينها».

وأشار إلى أن «استهداف حزب الله لمنطقة حيفا أمس، أعاد نوعًا ما من التوازن إلى منظومة السيطرة التي يملكها، فضلا عن أنها استطاعت تهديد إسرائيل بالصواريخ التي ضربتها».

وتابع: «الصواريخ الإيرانية أو الخطر الإيراني لا يعتبر خطرًا كبيرًا على دولة الاحتلال، ولكن الخطر يكمن في صواريخ حزب الله اللبناني، إذ أنها تعد أكثر خطورة من الصواريخ الإيرانية»

وأوضح أن ما يقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي على الحدود الجنوبية في لبنان يأتي ضمن مرحلة التمهيد الناري والاستطلاع بالنار، إذ أنه يتقدم بمسافات قليلة داخل الأراضي اللبنانية لكشف مراكز المدافعين والمقاومين.