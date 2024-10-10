مجلس الأمن القومي العراقي يتحرك بعد وضع إسرائيل للسيستاني على قائمة الاغتيال مع السنوار والحوثي

أعرب مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي عن الرفض وبشكل قاطع المساس بمكانة المرجعية الدينية العليا، المتمثلة بالمرجع الديني الأعلى علي السيستاني، وما يصدر بحقها.



وقال الأعرجي: "نشدد على أن المرجعية الدينية في العراق والعالم الإسلامي لها مكانتها واحترامها وثقلها ولا يمكن بأي حال من الأحوال التعرض لهذه المكانة، لما يشكله من خطر يهدد الرموز الدينية وبالتالي يمثل تهديدا صارخا بحق المراجع الدينية التي مازالت تنادي بالسلم وعدم التعرض لأرواح الأبرياء في كل بقاع الأرض".



وكانت القناة 14 الإسرائيلية نشرت صورا لعدد من الشخصيات قالت إنها مطلوبة لإسرائيل أبرزها المرجع الأعلى علي السيستاني وزعيم حركة "حماس" يحيى السنوار، ونائب الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم وقائد جماعة "أنصار الله" عبد الملك الحوثي وقائد فيلق القدس اسماعيل قآاني.

وتسببت هذه الصور في حالة من السخط والغضب في العراق، واعتبروها انتهاكا صارخا للقيم الأخلاقية والدينية، وطالبوا المجتمع الدولي، والمؤسسات الإسلامية، باتخاذ إجراءات رادعة ضد هذا الاستهداف الخطير. حيث أعلنت الرئاسة العراقية اليوم الأربعاء، رفضها المساس بالمرجعية الدينية، معتبرة أن "هذا التعدي السافر سيؤدي إلى توسيع دائرة العنف وإلى مزيد من الاقتتال في المنطقة.