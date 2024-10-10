 الشاباك يزعم إحباط عملية تفجير في تل أبيب خطط لها 5 من سكان مدينة الطيبة داخل الخط الأخضر - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الشاباك يزعم إحباط عملية تفجير في تل أبيب خطط لها 5 من سكان مدينة الطيبة داخل الخط الأخضر


نشر في: الخميس 10 أكتوبر 2024 - 12:44 م | آخر تحديث: الخميس 10 أكتوبر 2024 - 12:45 م

زعم جهاز «الشاباك» الإسرائيلي إحباط عملية تفجير خطّط لتنفيذها مواطنون عرب من سكان مدينة الطيبة، في المجمع التجاري «عزرائيلي» بمدينة تل أبيب.

ولفت في بيان، نقلته وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس، إلى «تقديم لائحة اتهام ضد المشتبه بهم الخمسة خلال الأيام المقبلة، بناء على نتائج التحقيق معهم».

وادعى الجهاز أن «التحقيق يكشف أن المشتبه بهم شاهدوا مقاطع فيديو على الإنترنت لهجمات إرهابية في سوريا، وناقشوا كمية المتفجرات التي تتطلب هدم أبراج عزرائيلي».

من جانبه، قال المحامي شعاع مصاروة منصور، الذي يترافع عن مجموعة من المعتقلين، لموقع بانيت الإسرائيلي، إن «الشاباك اعتقل الشباب قبل نحو أسبوعين ومنع لقائهم بالمحامين».

وأوضح أنه التقى فيما بعد بعدد من المعتقلين، مشيرًا إلى «تقديم لائحة اتهام ضدهم غدًا، في المحكمة المركزية في اللد».

وأضاف: «بعد استلام مواد التحقيق والأدلة سنرد على الموضوع بشكل مفصل، والأمر الأكيد أن الشباب ينكرون ما نسب لهم، وقسم منهم رفضوا الأمر كليا حينما طرحت الفكرة للعملية».

 

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