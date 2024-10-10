مجلس الوزراء الإسرائيلي يجري تصويتا اليوم حول الرد على إيران

قال مسئول إسرائيلي لشبكة CNN، إن مجلس الوزراء الأمني سيجتمع، الخميس، للتصويت على رد البلاد على الهجوم الصاروخي الباليستي الإيراني.

ويأتي ذلك بعد تصريحات سابقة لوزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، قال فيها إن رد إسرائيل على إيران سيكون «قويا ودقيقا وقبل كل شيء – مفاجئا».

يذكر أن عضو البرلمان الإيراني والمتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية فيه، إبراهيم رضائي، أعلن أن بلاده سترد بقوة على أي هجوم إسرائيلي، لافتًا إلى أن طهران قد تختار ضرب أهداف تتجاوز المواقع العسكرية للجيش الإسرائيلي.

وقال في تصريحات لـCNN إن بلاده لديها الكثير من الصواريخ، منوهًا أن الهجوم الإيراني الأخير على إسرائيل استهدف فقط المواقع العسكرية.

وأضاف: «هناك أهداف أخرى يمكن أن نضربها، ولدينا القدرة على القيام بذلك».

وتستعد إيران لهجوم إسرائيلي، ردًا على وابل من الصواريخ التي أطلقتها طهران على إسرائيل في الأول من أكتوبر، قالت إنه رد على مقتل الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله وآخرين مما قد يجعل المنطقة أقرب إلى صراع أوسع.

وسبق لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، القول إن إيران «ستدفع» ثمن هجومها، وتعهدت الولايات المتحدة بدعم رد تل أبيب.