مقتل 6 أشخاص في هجوم بمسيرة روسية على أوديسا بجنوب أوكرانيا

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قُتل ما لا يقل عن ستة أشخاص في هجوم صاروخي روسي على مدينة أوديسا الساحلية في جنوب أوكرانيا، وفقا لما أعلنته السلطات يوم الأربعاء.

وأصيب ثمانية آخرون، أربعة منهم في حالة خطيرة.



وكتب الحاكم العسكري للمنطقة، أوليه كيبر، على تليجرام: "كان الهدف مرة أخرى البنية التحتية للميناء".



وأشار الحاكم إلى أن سفينة شحن مدنية ترفع علم بنما تعرضت أيضا للهجوم، موضحا أن الضحايا من المواطنين الأوكرانيين.



وأضاف كيبر أن هذا هو الهجوم الثالث على سفينة مدنية خلال الأيام الأربعة الماضية.

وتحاول روسيا قطع الممر الخاص بتصدير الحبوب الذي أنشأته أوكرانيا. وكانت روسيا قد أغلقت الموانئ البحرية الأوكرانية في بداية الحرب.



ونظرا لأهمية أوكرانيا للسوق الزراعية العالمية، اتفق البلدان على إنشاء ممر للحبوب لفترة محدودة.



وفي يوليو 2023، سمحت موسكو بانتهاء الاتفاق. ولاحقا، قامت كييف بتنظيم مسار بحري بنفسها، بما في ذلك طرد السفن الحربية الروسية من البحر الأسود الغربي.