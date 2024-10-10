مسئولة ألمانية: التمييز صار أكثر وضوحا في ألمانيا

ترى مفوضة الحكومة الألمانية لشئون مكافحة التمييز فردا أتامان، أن التمييز أصبح أكثر وضوحا ودون رادع مجددا في ألمانيا.

وفيما يتعلق بمسألة ما إذا كان التمييز اليوم صار أكثر من ذي قبل، قال أتامان لصحيفة "راينيشه بوست" الألمانية، إن هناك نقصا في الدراسات التي ترصد مثل هذه الوقائع، موضحة أن ما يمكن ملاحظته أن المزيد من الأشخاص يقدمون بلاغات إلى الوكالة الاتحادية لمكافحة التمييز ومؤسسات المجتمع المدني.

وقالت أتامان: "نلاحظ أيضا أن التمييز أصبح أكثر وضوحا وبدون رادع مجددا.. يبدو أن بعض الناس يرون أن حصول المتطرفين اليمينيين على المزيد من الدعم في الانتخابات بمثابة إضفاء شرعية ديمقراطية على مواقف مزدرية للإنسانية".

وأشارت أتامان، إلى أنه قبل تطبيق القانون العام للمساواة في المعاملة، كان بإمكان أصحاب العمل البحث علنا عن "سكرتيرات شابات جميلات" أو التصريح بوضوح بـ"عدم قبول طلبات عمل من أجانب".

وقالت: "بعد صدور القانون، حدث هذا بشكل أقل. نلاحظ اليوم أن الأشخاص يتلقون مجددا رفضا يحتوي على إهانات عنصرية أو معادية للمعاقين، أو عبارات مثل "لسنا بحاجة إلى أمثالك هنا".

وذكرت أتامان، أن هناك أيضا تزايدا في الهجمات العنيفة على لاجئين ومسلمين ويهود، وكذلك على مثليين وأشخاص من ذوي الإعاقة.

وقالت: "في هذه الحالات، لا نتحدث عن التمييز، بل عن جرائم جنائية.. ولكننا نشهد أيضا زيادة واضحة في الحالات التي نختص بها.. إلى جانب زيادة التمييز العنصري والمعادي للسامية، نشهد أيضا زيادة في حالات التحرش الجنسي في أماكن العمل، على سبيل المثال".

وأشارت أتامان، إلى أن هناك عددا كبيرا من الحالات غير المبلغ عنها، موضحة أن آخر مسح تمثيلي أجري قبل بضع سنوات أظهر أن واحدا من كل 3 أشخاص تعرض للتمييز.