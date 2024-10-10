رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: ألحقنا أضرارا جسيمة بحزب الله

قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، الجنرال هرتسي هليفي الأربعاء إن إسرائيل ألحقت أضرارا جسيمة بقدرات حزب الله العملياتية، مما دفع الحزب لمحاولة إخفاء صعوباته.

وأضاف هليفي: "يبذل حزب الله جهودا لإخفاء الأضرار الكبيرة التي ألحقناها بالمنظمة في الأسابيع الأخيرة". وأوضح في تقييم للوضع: "يعانون (الحزب) من صعوبات في القيادة والسيطرة، مما أدى إلى ارتباك على مستوى اتخاذ القرارات وتحديات في قدراته العملياتية".

واعتبر أن إيران لم تدرك بعد خطورة موقف وكيلها اللبناني على الحدود الشمالية لإسرائيل. وأكد أن إسرائيل ستواصل ضرب الجماعة "بشدة، دون أن تسمح لها بأي فترة راحة أو تعاف".



في غضون ذلك، شن الجيش الإسرائيلي هجمات على أهداف في ضواحي بيروت مرة أخرى، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، لكن لم يصدر في البداية تأكيد من الجيش الإسرائيلي.

وأفاد الجيش الإسرائيلي بأنه حتى مساء الأربعاء، تم إطلاق حوالي 220 صاروخا من لبنان باتجاه إسرائيل على مدار اليوم.

وشنت إسرائيل عشرات الهجمات في جنوب لبنان يوم الأربعاء، مع سقوط قتلى في كلا البلدين خلال اليوم.