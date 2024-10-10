مسيرات أوكرانية تهاجم قاعدة جوية روسية شمال القوقاز

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ذكر موقع «ماش» الإخباري الروسي أن طائرات مسيّرة أوكرانية هاجمت قاعدة خانسكايا الجوية العسكرية في جمهورية أديجيا جنوب روسيا، صباح الخميس.

وبحسب وكالة «رويترز» للأنباء، نشر الموقع صوراً لما قال إنها طائرة مسيّرة طويلة المدى أمريكية الصنع تم إسقاطها قرب القاعدة الجوية.

وفي سياق منفصل، قال مراد كومبيلوف رئيس جمهورية أديجيا، عبر تطبيق «تليجرام»، إنه تم إخلاء قرية رودنيكوفي، صباح الخميس، بعدما تسبب هجوم بطائرات مسيرة في اندلاع حريق.

وأضاف أن الهجوم استهدف ضواحي مدينة مايكوب، حيث توجد القاعدة الجوية، ولم يسفر عن ضحايا أو مصابين.

وعلى جانب آخر، نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الدفاع قولها إنها أسقطت 47 طائرة مسيرة خلال الليل فوق منطقة كوبان التي تضم أديجيا.