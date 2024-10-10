ارتفاع حصيلة قتلى الهجوم الروسي على أوديسا الأوكرانية إلى سبعة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قالت السلطات الأوكرانية، اليوم الخميس، إن حصيلة قتلى القصف الروسي على ميناء بمدينة أوديسا جنوبي أوكرانيا ارتفعت إلى سبعة.

وقال الحاكم العسكري للمنطقة أوليه كيبر، عبر تطبيق تليجرام: "لفظ أحد عمال المرسى الذي كان يبلغ 46 عاما، أنفاسه الأخيرة في المستشفى صباح اليوم".

وكانت السلطات، قد سجلت مساء أمس الأربعاء، ستة قتلى و12 مصابا بعد هجوم بصاروخ على أوديسا.

ولم يقدم "كيبر" المزيد من المعلومات بشان الموقع المحدد للهجوم.

وكان المراقبون أعلنوا عن صاروخ باليستي متجها لميناء تشورنومورسك بالقرب من أوديسا.

ونشرت الجماعات المحليةن دعوات للتبرع بالدماء على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقُتل شخصان آخران في هجوم ثان بمسيرة روسية أمس الأربعاء، على مدينة كريفي ريه الصناعية بجنوب شرق أوكرانيا، مما أسفر عن تدمير مبنى سكني من خمسة طوابق.