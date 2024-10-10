 النرويج تخصص 90 مليون دولار لتعزيز القدرات الصناعية الدفاعية - بوابة الشروق
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النرويج تخصص 90 مليون دولار لتعزيز القدرات الصناعية الدفاعية

أوسلو- د ب أ
نشر في: الخميس 10 أكتوبر 2024 - 12:56 م | آخر تحديث: الخميس 10 أكتوبر 2024 - 12:56 م

أعلنت الحكومة النرويجية أنها سوف تخصص مبلغا إضافيا بقيمة 967 مليون كرونه (90 مليون دولار) لزيادة قدرتها على انتاج الأسلحة والمعدات لجيش البلاد وأوكرانيا وحلفائها.

وقالت الحكومة في بيان اليوم الخميس، إن التمويل سوف يذهب لخط انتاج محركات جديدة للصواريخ وتطوير انتاج الهيكسامين للمتفجرات في النرويج، ودراسة جدوى لمنشأة انتاج متفجرات جديدة، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضافت الحكومة أن المخصصات المالية سوف تستخدم لتعزيز الانتاج من جانب الشركات النرويجية المتوسطة والصغيرة الحجم التي تورد للقوات الأوكرانية.

وفي خطوة مع حلفائها بحلف شمال الأطلسي (ناتو)، رفعت النرويج بالفعل الإنفاق الدفاعي بما في ذلك زيادة انتاج ذخيرة المدفعية المتقدمة ومحركات الصواريخ لتعزيز الإمدادات.


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