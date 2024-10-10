وزير الخارجية اللبناني: متمسكون بالقرار 1701 ومبادرة وقف النار

قال وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب، اليوم الخميس، إنهم متمسكون بالقرار 1701 وبالمبادرة الأمريكية الفرنسية لوقف إطلاق النار.

وأكد أنه على الأمم المتحدة ومجلس الأمن مضاعفة جهودهما والضغط على إسرائيل لوقف عدوانها، بحسب شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

وفي سبتمبر الماضي، اقترحت فرنسا والولايات المتحدة هدنة لمدة 21 يوما في لبنان لمنع تصاعد التوتر بين إسرائيل وحزب الله.

وتأتي هذه المبادرة الفرنسية-الأمريكية بعد مباحثات مكثفة جرت على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وبعد لقاء ثنائي بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وكشف وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو، خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي في سبتمبر، عن اقتراح مشترك مع الولايات المتحدة لإرساء وقف إطلاق النار لمدة 21 يوما في لبنان، لمنع تطور النزاع الراهن بين إسرائيل وحزب الله إلى حرب شاملة، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وقال بارو، خلال الجلسة التي عقدت بطلب من بلاده، إنه "في الأيام الأخيرة، عملنا مع شركائنا الأمريكيين على وقف مؤقت لإطلاق النار لمدة 21 يوما لإفساح المجال أمام المفاوضات"، مشيرا إلى أن هذا المقترح "سيتم الإعلان عنه سريعا، ونحن نعول على قبول الطرفين به".

وأعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، التقى ماكرون في نيويورك "لمناقشة الجهود الرامية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله اللبناني ومنع حرب أوسع نطاقا".

وجرى هذا اللقاء بعدما حذر بايدن من أن اندلاع "حرب شاملة" في الشرق الأوسط هي "أمر محتمل"، بينما دعا ماكرون "إسرائيل إلى وقف التصعيد في لبنان وحزب الله إلى وقف إطلاق النار".