أوكرانيا تقول إنها هاجمت مستودعا روسيا يضم مسيرات إيرانية

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قال الجيش الأوكراني إنه هاجم ودمر مستودعا للطائرات المسيرة في منطقة كراسنودار في جنوب روسيا يوم الأربعاء.

وأفادت الأركان العامة الأوكرانية بوقوع انفجار إضافي بعد الإصابة المباشرة.

وقالت إن المستودع المستهدف كان يحتوي على حوالي 400 طائرة مسيرة من طراز "شاهد" إيرانية الصنع.

وأضافت الأركان العامة في منشور على تليجرام: "تدمير قاعدة تخزين طائرات شاهد المسيرة سيقلل بشكل كبير من قدرة القوات الروسية المحتلة على إرهاب سكان المدن والقرى الأوكرانية".

وأكدت السلطات الروسية نشوب حريق في مستودع قرب مستوطنة أوكتيابرسكي. وتم فرض طوق أمني واسع على المنطقة، حيث اشتعلت النيران في حوالي 800 متر مربع، وفقا لموظفي العمليات الإقليميين في منطقة كراسنودار.