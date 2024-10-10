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أعداد جريدة الشروق
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لبنان: غارتان إسرائيليتان على مركز الدفاع المدني في دردغيا

د ب أ
نشر في: الخميس 10 أكتوبر 2024 - 1:26 ص | آخر تحديث: الخميس 10 أكتوبر 2024 - 1:39 ص

شن الطيران الإسرائيلي في لبنان مساء اليوم غارتين على مركز الدفاع المدني اللبناني في بلدة دردغيا جنوب البلاد، وسط معلومات عن سقوط إصابات بين العناصر.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية ليل الأربعاء/الخميس استشهاد 5 من عناصر الدفاع المدني في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان.

وذكر بيان للوزارة أن "العدو الإسرائيلي جدد هذه الليلة استهداف طواقم الإنقاذ والإسعاف ضاربا بعرض الحائط القوانين والأعراف الدولية والمواثيق الإنسانية".

وأوضح أن الغارة نفذت على مركز الدفاع المدني في بلدة دردغيا "ما أدى في حصيلة أولية إلى استشهاد خمسة من المسعفين ورجال الإنقاذ في المركز".

ودعت وزارة الصحة المجتمع الدولي مجددا إلى اتخاذ "موقف حازم يحول دون مضي العدو قدما بهذه الاعتداءات التي تضاعف ويلات الحرب".

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