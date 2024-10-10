قفزة في حالات الإصابة بشلل الأطفال في باكستان تؤجج المخاوف بشأن انتشاره مجددا

قال مسئولون اليوم الخميس، إن باكستان شهدت زيادة سريعة في حالات الإصابة الجديدة بشلل الأطفال في الأسابيع الماضية؛ مما أجج المخاوف بشأن انتشاره مجددا بعد تراجع حاد العام الماضي.

وأفادت البيانات الرسمية، بأن حالات الإصابة الجديدة بشلل الأطفال من الدولة الواقعة بجنوب آسيا، تضاعفت إلى 32 حالة حتى الآن العام الجاري في شهر، وترتفع الأعداد بالأخص في إقليم بلوشستان المضطرب بجنوب غرب البلاد القريب من الحدود الأفغانية.

وتمكنت باكستان من خفض حالات الإصابة الجديدة بالمرض إلى 6 حالات فقط العام الماضي –بتراجع من ذروة بلغت 147 حالة في 2019- بمساعدة حملة تطعيم مرت على المنازل وكانت ممولة بشكل مشترك من جانب الأمم المتحدة ومؤسسة جيتس.

وقال الطبيب نديم شاه وهو مسئول ببرنامج القضاء على شلل الأطفال في البلاد: "ولكن مجددا كان العام الجاري مخيبا للآمال بشكل كبير".

وأضاف أن نصف الحالات الجديدة البالغة 32 حالة العام الجاري جاءت من بلوشستان، حيث رفض الكثير من الآباء التطعيمات وحال العنف في بعض المناطق دون وصول موظفي الصحة إلى بعض السكان.