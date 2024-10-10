قال مسئول أممي لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، اليوم الخميس، إن قوات اليونيفيل ستبقى في مكانها بلبنان حاليا لكن الوضع سيئ.

وأضاف المسئول، أن معظم قوات اليونيفيل محاصرة بالملاجئ وسط نيران كثيفة وعاجزة عن أداء مهامها"، بحسب ما نقلته شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

من جهته، قال متحدث باسم قوات اليونيفيل لـ"الجزيرة": "قواتنا تعرضت لقصف من قبل قوات إسرائيلية أدى لإصابة اثنين من جنودنا"، مشيرا إلى أن "عمليات الاستهداف على الأرجح كانت مقصودة".

وأضاف: "قواتنا موجودة هناك لإعادة الاستقرار إلى لبنان. ونحن ملتزمون بالقيام بكل ما في وسعنا رغم كل الصعوبات التي تواجهنا".

وتابع: "قررنا أن نبقى في مواقعنا إلى أن يقرر مجلس الأمن غير ذلك"، مؤكدا أن "الدخول إلى جنوب لبنان انتهاك للسيادة اللبنانية وللقرار الأممي"، وأن "حاليا الوضع يحتاج إلى مناقشة في الأمم المتحدة".

في سياق متصل، قالت الأمم المتحدة، إنها ستواصل تذكير إسرائيل بالتزاماتها حتى تتوقف عن أي أنشطة تضر بعمل وأمن قوات حفظ السلام الدولية.

وأكدت الأمم المتحدة أن "قوات حفظ السلام مفوضة من مجلس الأمن وهي عازمة على الوفاء بتفويضها بأفضل ما في وسعها".