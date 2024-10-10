نفذ الجيش السلطاني العُماني ممثلًا بمظلات سلطان عُمان وعناصر من القوات البرية للجيش الإيراني وبإسناد من سلاح الجو السلطاني العُماني ، اليوم الخميس، البيان العملي للتمرين العسكري العُماني / الإيراني المشترك "صقور الجبل".

ووفق وكالة الأنباء العمانية، جرى ذلك تحت رعاية اللواء الركن مطر بن سالم البلوشي قائد الجيش السلطاني العُماني، وبحضور العميد الركن كيومرث حيدري قائد القوة البرية الإيرانية.

وبدأت مجريات البيان العملي الذي أقيم بمناطق التدريب على القتال في المناطق المبنية والجبلية بالجيش السلطاني العُماني بولاية الجبل الأخضر، بإيجاز عن مجريات التمرين وما تضمنه من تدريبات عسكرية مختلفة وفق خطة التمرين الموضوعة.

وطبقا للوكالة، يأتي تنفيذ التمارين العسكرية المشتركة في إطار الخطط والبرامج التدريبية السنوية التي تنتهجها قوات السلطان المسلحة مع الدول الشقيقة والصديقة.