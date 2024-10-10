الكرملين: عواقب اتساع النطاق الجغرافي للصراع في الشرق الأوسط ستكون كارثية

أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن توسع العمليات العسكرية جغرافيًا في الشرق الأوسط، ستكون له عواقب كارثية على المنطقة.

وأشار بيسكوف، ردا على سؤال حول التقارير التي تفيد بأن إسرائيل تخطط لشن ضربات على الجمهورية العربية السورية، إلى أن التكهنات حول توسيع جغرافية الأعمال القتالية في الشرق الأوسط غير مناسبة.

وبحسب ما نشرته وكالة «سبوتنيك»، قال المسئول الروسي للصحفيين: «ليس من المناسب هنا التفكير في توسيع جغرافية الأعمال العدائية».

وأضاف: «يؤسفنا أن جغرافية الأعمال القتالية تتوسع بالفعل... كل هذا يؤدي بالطبع إلى تدمير البنية التحتية المدنية».

ونوه بيسكوف، أن «عشرات ومئات الآلاف من الناس يفقدون منازلهم ومصادر رزقهم ووظائفهم»، مصيفًا: «لذا، بالطبع، لا نريد حتى الحديث عن المزيد من التوسع الجغرافي، فعواقب كل هذا كارثية على المنطقة».

وفي الأول من أكتوبر الجاري، شنت إيران هجومًا صاروخيًا على إسرائيل بعد «مرحلة طويلة من الالتزام بضبط النفس»، على حد تعبير الحرس الثوري الإيراني.

وجاء الهجوم عقب إعلان الجيش الإسرائيلي بدء تنفيذ عملية برية محددة الهدف والدقة في جنوب لبنان ضد أهداف وبنى تحتية لـ«حزب الله»، في عدد من القرى القريبة من الحدود.

وعقب الرد الإيراني على إسرائيل، أكد بيسكوف أن الوضع في الشرق الأوسط يتطور وفقا للسيناريو «الأكثر إثارة للقلق»، مشددًا على أن موسكو لديها اتصالات مع جميع أطراف الصراع بالشرق الأوسط.