الشرطة اللاتفية تضبط أكبر معمل للمخدرات في البلاد

أعلن قائد الشرطة في لاتفيا أرماندز روسك، اليوم الخميس، أن الشرطة فككت أكبر معمل للمخدرات حتى الآن في الدولة العضو بالاتحاد الأوروبي، وصادرت مواد غير مشروعة بقيمة 400 مليون يورو (437 مليون دولار) على الأقل.

وجرى العثور على المعمل الذي تديره عصابة إجرامية دولية في مبنى بالقرب من مدينة ألوكسني الواقعة شمال شرقي البلاد، على بعد حوالي 30 كيلومترا من الحدود الروسية.

وقالت شرطة ريجا إنه جرى اعتقال ثمانية أشخاص من غير مواطني لاتفيا تتراوح أعمارهم ما بين 24 إلى 35 عاما خلال العملية، التي أعقبت تحقيقات استمرت شهورا بدعم من وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في إنفاذ القانون (يوروبول).

وتمكن رجال الشرطة من ضبط أكثر من طن من مادة الكليفيدرون، وهي مادة منشطة تباع عبر الإنترنت كمخدر مخلق، بالإضافة إلى أكثر من 38 ألف لتر من مواد كيميائية مخصصة لإنتاج المخدرات.

وذكرت السلطات أن المخدرات لم تكن مخصصة للسوق اللاتفية، بل كان من المفترض بيعها في دول أوروبية أخرى، منها الدول الاسكندنافية وروسيا وبيلاروس المجاورتين.

وتتراوح قيمة بيع الجرام من هذه المخدرات في الشارع ما بين 20 إلى 25 يورو.