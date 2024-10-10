الشرطة الإسرائيلية: إحباط تفجير استهدف مركزا تجاريا في تل أبيب

أعلنت الشرطة الإسرائيلية إحباط تفجير "مول عزرائيلي" في تل أبيب خطط له خمسة من سكان الطيبة أسسوا شبكة إرهابية تابعة لـتنظيم "داعش".

وقال جهاز الأمن العام "الشاباك" والشرطة في بيان مشترك إن قوات الأمن أجرت تحقيقا سريا لمدة شهر، وفي نهايته تم اعتقال الخمسة وضبطت بحوزتهم أسلحة، مشيرا إلى أن التحقيق كشف أن المشتبه بهم شاهدوا مقاطع فيديو لهجمات إرهابية في سوريا على الإنترنت وناقشوا كمية المتفجرات اللازمة لإسقاط أبراج عزرائيلي، كما خططوا لتنفيذ هجوم بسيارة مفخخة في المركز التجاري، وفقا لموقع روسيا اليوم.

وأعلن أنه سيتم تقديم لائحة اتهام ضد المتهمين الخمسة في الأيام المقبلة وفقا لنتائج التحقيق.