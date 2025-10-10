 المدعية العامة لنيويورك ليتيتيا جيمس: قضية الاحتيال لا أساس لها - بوابة الشروق
الجمعة 10 أكتوبر 2025 5:39 ص القاهرة
د ب أ
نشر في: الجمعة 10 أكتوبر 2025 - 4:54 ص | آخر تحديث: الجمعة 10 أكتوبر 2025 - 4:54 ص

وصفت المدعية العامة لنيويورك ليتيتيا جيمس قضية الاحتيال ضدها بأنها "لا أساس لها"، مستنكرة استخدام "نظامنا القضائي كسلاح".


