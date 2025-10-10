داخلية غزة: أجهزتنا ستبدأ الانتشار بمناطق انسحاب إسرائيل

قالت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، الجمعة، إن أجهزتها ستبدأ بالانتشار في المناطق التي ينسحب منها الجيش الإسرائيلي في محافظات قطاع غزة، لاستعادة النظام ومعالجة مظاهر الفوضى التي سعى لنشرها على مدار عامين من الإبادة الجماعية.

وأضافت الوزارة في بيان: "ستبدأ أجهزة وزارة الداخلية والأمن الوطني الانتشار في المناطق التي ينسحب منها جيش الاحتلال بمحافظات قطاع غزة كافة، والعمل الحثيث على استعادة النظام ومعالجة مظاهر الفوضى التي سعى الاحتلال لنشرها على مدار عامين".

وحثت الوزارة الفلسطينيين بضرورة "المحافظة على الممتلكات العامة والخاصة، والابتعاد عن أي تصرفات تشكل خطرا على حياتهم، والتعاون مع عناصر الأجهزة الشرطية والأمنية والخدماتية".

كما دعتهم إلى "الالتزام بكل التوجيهات والتعليمات التي ستصدر عن الجهات المختصة في أجهزة الوزارة خلال الأيام القادمة"، دون ذكر تفاصيل.