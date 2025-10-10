الكرملين: تعليق مفاوضات إسطنبول بشأن أوكرانيا

اتهم الكرملين القيادة الأوكرانية بوقف عملية التفاوض التي تجري في إسطنبول من أجل التوصل إلى حل سلمي للصراع الدائر بين البلدين.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف اليوم الجمعة: "لقد تم تعليقها بسبب عدم رغبة نظام كييف في الرد بأي طريقة على الأسئلة التي طرحناها".

وأدلى بيسكوف بهذا التصريح إلى بافل ساروبين، وهو مراسل بالتلفزيون الروسي مقرب من الكرملين. وذكر المتحدث باسم الكرملين في المقابلة أن أوكرانيا لم ترد على مسودة وثيقة تتضمن مقترحا بتأسيس ثلاث مجموعات عمل.

وقال إن الجانب الروسي مفعم بالتفاؤل فيما يتعلق بروح أنكوراج، في إشارة إلى البلدة التي استضافت القمة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب في ألاسكا في أغسطس الماضي. ولم يسفر ذلك الاجتماع عن أي نتائج ملموسة فيما يتعلق بإنهاء الصراع.

وذكر بيسكوف أن كييف لا تسهم بصورة إيجابية في العملية، لكن موسكو تأمل في أن يحافظ ترامب على الإرادة السياسية الهادفة للتوصل لحل سلمي.