إصابة مبابي في فوز فرنسا أمام أذربيجان بتصفيات كأس العالم

تعرض كيليان مبابي، نجم نادي ريال مدريد الإسباني لإصابة قوية، خلال مشاركته في مباراة منتخب بلاده، فرنسا أمام أذربيجان، بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وتغلب منتخب فرنسا أمام ضيفه أذربيجان بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة، على ملعب حديقة الأمراء، لحساب منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وتقدم منتخب فرنسا في النتيجة بالدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل من ضائع في الشوط الأول، عن طريق كيليان مبابي، فيما سجل أدريان رابيو الهدف الثاني في الدقيقة 69، قبل أن يسجل اللاعب، فلوريان تاوفين الهدف الثالث في الدقيقة 85.

وفي الدقيقة 83، اشتكى كيليان مبابي الذي دخل معسكر منتخب فرنسا الجاري مُصابًا، من آلام عضلية، حيث تقرر استبداله لحساب اللاعب فلوريان تاوفين، الذي سجل هدفًا بعد مشاركته بدقيقتين فقط.

وبتلك النتيجة، يرتفع رصيد منتخب فرنسا إلى النقطة التاسعة التي يحتل بها المركز الأول في جدول ترتيب مجموعته بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم، فيما تجمد رصيد منتخب أذربيجان عند نقطة واحدة، في المركز الأخير.