إعلان نتيجة انتخابات النقابة الفرعية للأطباء في الإسكندرية

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء الفرعية في الإسكندرية، انتهاء أعمال فرز الأصوات وإعلان النتجية، وأسماء الفائزين، حيث بلغ عدد من لهم حق التصويت 30 ألفًا و397 صوتًا، فيما أدلى بصوته منهم 859 عضوًا، وجاءت الأصوات الصحيحة فوق السن 830 صوتًا، وتحت السن 828 صوتًا.

وأسفرت النتائج عن فوز: الدكتورة أماني البنا، والدكتور أحمد عبد الجواد، أمين عام النقابة المنتهية ولايته، والدكتورة مها غانم، عضو مجلس النقابة، بمقاعد "فوق السن"، فيما فاز: الدكتور صهيب محمد، والدكتورة ماهينور سامح، والدكتورة نيهال محسن، بمقاعد "تحت السن".

وشهد النادي البحري للأطباء في الإسكندرية، توافد أعضاء النقابة، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء الفرعية في محافظة الإسكندرية، وسط تزايد ملحوظ، عقب صلاة الجمعة، بالتزامن مع إجراء الانتخابات العامة للنقابة على مستوى الجمهورية.

وتنافس في انتخابات النقابة الفرعية في الإسكندرية، والتي جرت تحت إشراف قضائي، 12 مرشحًا على نصف عدد مقاعد المجلس، بينهم 5 مرشحين تحت السن "مدة القيد أقل من 15 عامًا"، و7 مرشحين فوق السن "مدة القيد أكثر من 15 عامًا".

وتطلب من كل ناخب اختيار 3 مرشحين فقط في كل ورقة انتخابية، ضمن صندوق مخصص للنقابة الفرعية، إلى جانب صندوق آخر للنقابة العامة، وفقًا للآلية المعتمدة من اللجنة المشرفة على الانتخابات.

ويذكر أن اللجنة العامة المشرفة على انتخابات نقابة الأطباء، أعلنت أن عملية الاقتراع أنطلقت في تمام الساعة 9 صباحًا، واستمرت حتى 5 مساءً، أعقبها غلق صناديق الاقتراع، ثم بدء عملية الفرز حتى انتهائها داخل مقار النقابات الفرعية.

ويُشار إلى أن الانتخابات جرت لاختيار 12 عضوًا جديدًا بمجلس النقابة العامة، بالإضافة إلى نصف أعضاء مجالس النقابات الفرعية على مستوى 27 محافظة، حيث تتركز المنافسة على 10 مقاعد، مقسمة لـ"3 مقاعد للأطباء الذين تزيد مدة قيدهم في النقابة عن 15 عامًا، و3 مقاعد للأطباء الذين تقل مدة قيدهم عن 15 عامًا، وبالإضافة إلى التنافس على 4 مقاعد لممثلي القطاعات الجغرافية على مستوى الجمهورية".

ويأتي ذلك بعد أن حُسم مقعدان بالتزكية قبل بدء التصويت، وهما: مقعد منطقة غرب الدلتا للدكتور محمد فريد، ومقعد منطقة جنوب الصعيد للدكتور مصطفى هاشم، لتبقى المنافسة الفعلية بين 40 مرشحًا على 10 مقاعد متبقية بالنقابة العامة.