نفى وليد صلاح الدين مدير الكرة في الأهلي، تعرض أشرف داري لإصابة مزمنة.

وقال وليد صلاح في تصريحات عبر قناة الأهلي "أشرف داري مدافع دولي مع منتخب المغرب، وإصاباته ليست في مكان واحد، وهذا مطمئن نظرا لعدم وجود إصابة مزمنة في مكان واحد".

وأضاف: "داري وكريم فؤاد سيخضعان لأشعة من أجل تحديد موعد عودتهما".

وتحدث عن موقف إمام عاشور: "سيعود قريبا للملاعب بعد اقتراب أرقام تحاليل الإنزيمات من نسبتها الطبيعية".

ونفى مدير الكرة في الأهلي رحيل مدافع الفريق: "من المستحيل أن يعود أحمد رمضان إلى سيراميكا كليوباترا من جديد مثلما تردد، نظرا للنقص العددي الكبير في مركز المدافع".