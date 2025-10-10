 الأمم المتحدة تدعو إلى فتح جميع المعابر الحدودية لقطاع غزة - بوابة الشروق
الجمعة 10 أكتوبر 2025 5:17 م القاهرة
الأمم المتحدة تدعو إلى فتح جميع المعابر الحدودية لقطاع غزة

جنيف (د ب أ)
نشر في: الجمعة 10 أكتوبر 2025 - 4:53 م | آخر تحديث: الجمعة 10 أكتوبر 2025 - 4:54 م

دعت الأمم المتحدة إلى فتح جميع المعابر الحدودية إلى قطاع غزة، طبقا لما أعلنه ممثلون عن العديد من المنظمات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة في جنيف اليوم الجمعة.

وتشمل هيئات الأمم المتحدة المعنية منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا).

وكانت إسرائيل قد أنهت تعاونها مع أونروا في مطلع العام، بداعي قربها المزعوم من حركة حماس.

وصرحت المتحدثة باسم أونروا، جولييت توما للصحفيين في جنيف إن أعمال الإغاثة في قطاع غزة كانت ستبقى مستحيلة لولا شبكة موظفي أونروا الذين يبلغ عددهم 12 ألف شخص والذين واصلوا العمل هناك رغم المقاطعة الإسرائيلية.

