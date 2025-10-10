الأمم المتحدة: ننتظر الضوء الأخضر من إسرائيل لإدخال المساعدات الى غزة

قالت الأمم المتحدة يوم الخميس إن 170 ألف طن متري من الغذاء والدواء وغير ذلك من المساعدات الإنسانية جاهزة للدخول إلى غزة، وإنها تسعى للحصول على الضوء الأخضر من إسرائيل لزيادة المساعدة بشكل كبير لأكثر من مليوني فلسطيني في أعقاب اتفاق لوقف الحرب.

وقال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فليتشر إن الأمم المتحدة وشركاءها في المجال الإنساني لم يتمكنوا في الأشهر العديدة الماضية إلا من تسليم 20% من المساعدات اللازمة لمعالجة الوضع المتردي في قطاع غزة. في أعقاب الإعلان يوم الأربعاء عن اتفاق وقف إطلاق النار، قال إنه يجب فتح جميع نقاط الدخول إلى غزة لتقديم المساعدات "على نطاق أكبر بكثير".

وقال فليتشر:"بالنظر إلى مستوى الاحتياجات، ومستوى المجاعة، ومستوى البؤس واليأس، سيتطلب الأمر جهدا جماعيا هائلا، وهذا ما نستعد له". وأضاف: "نحن مستعدون تماما للانطلاق والتسليم على نطاق واسع".

يمثل الاتفاق الذي أعلنه الرئيس دونالد ترامب يوم الأربعاء المرة الأولى منذ شهور التي يشعر فيها مسؤولو الأمم المتحدة بالأمل بشأن قدرتهم على زيادة عمليات التسليم بعد أن أدت حرب استمرت عامين، وتوسيع العمليات الإسرائيلية، والقيود المفروضة على المساعدات الإنسانية إلى أزمة جوع، بما في ذلك المجاعة في أجزاء من القطاع.